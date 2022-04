Norbert LOMBI travaille dans le domaine de l'Energie. Il occupe actuellement le poste de Chargé Projets Energie à TRACTAFRIC EQUIPMENT CAMEROUN où il analyse,étudie et implémente des solutions techniques. Bien qu'étant spécialisé et expérimenté dans les centrales thermiques à base de groupes électrogènes équipées d'armoire de synchronisation et de couplage de toute sorte, il s'adapte facilement à toutes les autres techniques liées à l'énergie électrique.