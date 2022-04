Norbert MACIA. COACH ENTREPRISE

Entrepreneur par vocation et coach de par ma formation universitaire, mon activité professionnelle se situe aujourd’hui au carrefour de la formation, de l’accompagnement et de la facilitation. J’ai, depuis 2006, accompagné de nombreuses personnes de cultures, cursus et métiers divers, en essayant de tenir compte des représentations et des croyances de chacun, des capacités d’inventivité et de créativité, de la spontanéité et de l’intuition comme « moteurs propres » de l’activité humaine. Mais aussi : des limites, des frontières, des difficultés et des peurs, avec lesquelles tout un chacun se confronte tôt ou tard. J'interviens sur la France entière mais plus particulièrement en régions P.A.C.A et Languedoc-Roussillon, ainsi qu'en Espagne.



Depuis le mois de juillet 2011, je développe, parallèlement à mes activités de coaching, un réseau social et interprofessionnel de coachs, coachs sportifs, consultants, formateurs et thérapeutes. Réseau Coaching est un réseau francophone interprofessionnel qui compte aujourd’hui plus de 500 membres, issus de formations et d’horizons divers, répartis sur plus d’une dizaine de pays dans le monde.



Je peux de ce fait témoigner que l’implication, la confiance et l’appropriation que manifestent les personnes dans leur travail, projets ou collaborations, sont des gages de pérennité et de succès. C’est à cet endroit-là que mon travail de coach fait sens, aussi simple dans la forme, voire la formulation, que complexe dans le fond : être digne de la confiance que l’on m’accorde, faciliter les liens et les ouvertures, être garant du bon état des passerelles et des tuteurs. Car, il n’y a pas de petit ou grand ouvrages qui ne vaillent sans leur utilité (y compris esthétique), leur pertinence (non seulement économique), visant par là même un idéal de réalisation, mais aussi et avant tout la recherche de l’efficacité dans le respect d’un bien commun, d’un confort écologique.



Mon objectif : contribuer, par mes actions d’accompagnement, de facilitation ou de formation, à la plus-value de votre entreprise ou projet, au succès de chaque acteur, tant individuel que collectif.



Depuis 2015, je m’implique dans l’accompagnement de la diversité culturelle en entreprise en m’appuyant sur ma double culture franco-espagnole. J’interviens aussi bien en France (en langue française et/ou espagnole), qu’en Espagne (en langue espagnole et/ou française).



Mon intérêt professionnel et personnel porte aujourd’hui sur les questions de management des différences culturelles en entreprise, de mixité, motivation, confiance, les barrières culturelles, physiques et linguistiques, les croyances et les représentations, les difficultés d’apprentissage et d’intégration, la pensée managériale, la relation et le management de l’expérience client.