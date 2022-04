Norbert MANSIER

L'aménagement du territoire devrait être notre préoccupation à tous : il nous appartient de concevoir, réaliser, développer et favoriser des solutions d'aménagements ou d'organisations de fonctionnement qui nous survivront, et qui impacteront dans leur quotidien de nombreux usagers.



Dans cette optique, je m'attache en tant que maître d’œuvre à développer auprès des maîtres d'ouvrages privés ou publics des prestations adaptées, calibrées pour leurs attentes, en gardant en vue que les investissements d'aujourd'hui seront le confort d'usage de demain.



Selon moi, cette maîtrise d’œuvre ne se conçoit pas sans une part de conseil, aussi bien en terme de réglementation, cette dernière tendant à se complexifier chaque année, qu'en terme d'usage et de sécurité.



Pour m'aider dans cette aspiration, j'ai appris à me servir de nombreux outils informatique, qui m'aident à illustrer, démontrer, convaincre les différents donneurs d'ordres que je suis amenés à croiser.



Fortement impliqué dans ce qui concerne l'aménagement au sens large, je me tiens à la disposition de quiconque souhaiterait en savoir plus.



Actuellement disponible, mes compétences peuvent être à votre disposition : n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de consulter mon profil, et vous souhaite beaucoup de réussites dans vos projets.



Mes compétences :

Hydraulique

Urbanisme

OPC

Espaces verts

Gestion de projet

Aménagement urbain

Management

Commercial