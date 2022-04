Norbert MAS

Cadre de 56 ans,licencié économique suite à une délocalisation, je suis à l'écoute de toute opportunité qui me permettrait de retrouver une activité pour les 5 années qu'il me reste à accomplir avant d'envisager un départ à la retraite.

Manager expert en extrusion d'élastoméres armés et PVC, dans le domaine de l'étanchéité automobile, je maîtrise la relation client/sous-traitant en termes de Qualité,délais,coûts avec pour objectif principal l'amélioration continue.



Mes compétences :

Caoutchouc

Extrusion

Industrialisation

Industrialisation Méthodes

Manager

Methodes

Production

Production manager

Responsable de production