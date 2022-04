Norbert MASSINI

Commercial Terrain expérimenté.

*agent commercial marché de l'ameublement et de la décoration ; secteurs traditionnel et grande distribution.

*société EUROSANIT revendeur distributeur produits robinetterie et plomberie en grande distribution délégué commercial sud-est.

*GROUPE PARISOT fabricant de meubles en kit ; Responsable de Clientèle secteur sud-est/rhones alpes ;

*FRANCE PLASTIQUES DISTRIBUTION : distributeur grossiste de produits 5ème rayon en grande distributioon



Mes compétences :

Vente

Informatique