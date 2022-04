Norbert MOREL

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans le monde du tourisme, j'apporte mes compétences en matière de tourisme, de numérique, d'accessibilité, de développement des véloroutes voies vertes, de valorisation du terroir et d'usage des différents outils de communication.



Formateur logiciel

Conseil en stratégie Marketing

Conseil en positionnement de l'offre touristique

Expertise en outils digitaux

Accompagnement et AMO au développement de projet touristique



Intervention Rhône-Alpes, Ile de France, Franche-Comté, PACA, Auvergne, Bretagne et Suisse Romande auprès des Institutionnels du Tourisme, Collectivités locales, prestataires touristiques privés.





http://aide.apidae-tourisme.com/presentation-des-prestataires/mno-morel-norbert/

http://laforgecollective.fr/paroles-de-forgerones-8/

http://solstice.coop/annuaire-de-competences/nmorel/



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Management opérationnel

Evaluateur Tourisme et Handicap

Animateur numérique de territoire

Evaluateur numérique de territoire

Gestion comptable et administrative

Tourisme

Expert et contributeur de base de données touristi

Animation de formations

Apidae (ex Sitra)

Anglais

Adobe Photoshop