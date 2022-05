Vincent DESESTRET

Conseil en tourisme et e-tourisme , communication vidéo.

Formation Tourisme et e-tourisme

Je suis consultant en développement touristique. Fort de 20 ans d'expérience en France et à l'étranger (États-Unis, Canada, Afrique), où j'ai fédéré des acteurs pour construire et commercialiser des produits touristiques. Puis en tant que directeur d'office de Tourisme ***, j'ai mis en place des systèmes de commercialisation innovant, qui ont fait leurs preuves, générant un accroissement du CA de ce territoire à travers le e-commerce.

Aujourd'hui, je vous propose de valoriser, structurer votre offre puis de vous accompagner pour moderniser et développer votre structure, dans le but d’augmenter votre visibilité et chiffre d’affaire.

Mes conseils et accompagnements vous feront bénéficier de mon expertise du secteur, ma créativité, ma capacité à innover et mon sens des réalités et mon pragmatisme.



Mes compétences :

Tourisme durable

Culture

Informatique

Management

E commerce et Web Marketing

Tourisme

Développement économique

Internet

Communication

Cinéma

E commerce

Gestion de projet -

Adobe Indesign - Adobe Photoshop - Adobe Premiere

Marketing et Communication digital

Pédagogie et elearninng

Développement - Stratégie marketing