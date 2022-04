Norbert N. KRIEF

Norbert « Nono » KRIEF, tout petit déjà, se déhanche et s’agite à l’écoute des premiers disques des BEATLES, ROLLING STONES, TYA, Otis REDDING, J.HENDRIX et tant d'autres, que son grand frère lui fait découvrir ; il lui enseignera les bases de la guitare. En 1977, il crée avec Bernie BONVOISIN, le groupe TRUST, qui atteint rapidement le succès, notamment avec la chanson : ANTISOCIAL, plusieurs millions d’albums vendus, et des tournées marathon en France et en Europe. Le groupe TRUST s’impose auprès des jeunes dans les années 80. Entre les dissolutions et les reformations de TRUST, Norbert Nono KRIEF devient de 1986 à 1994, le guitariste attitré de Johnny HALLYDAY. Après les concerts historiques, du Parc des Princes , Bercy et autres, Nono, quittera Johnny, pour sortir en 1995, un album Pop-Rock : TOUCH « Marche avec moi », produit par Rupert Hine (Tina Turner, Chris de Burgh, Suzanne Vega, etc...) pour EMI ; il a également participé à de très nombreux albums, pour différents artistes, notamment Johnny Hallyday, Jean Jacques Goldman, Florent Pagny, etc... et figure à ce jour sur plus d’une centaine d’albums ; une méthode vidéo pour les guitaristes est commercialisé en 1994: Master Class avec Nono. Seul guitariste français à avoir 2 guitares de marque légendaire dédicacées à son nom ; en 2002, une FENDER Stratocaster, la « Nonocaster », l'une d'entre elle est exposée au Hard Rock Café de Paris, une autre au musée MuPop de Montluçon. Et en 2009 (125 ème anniversaire de la marque), une GRETSCH, la « Nono Corvette G 5135 N ». Quelques autres participations: Tournée avec CHRIS SPEDDING, bande son DVD d’ALAIN ROBERT (L’homme araignée) avec STEVE SHEHAN, Le FRIENDSHIP BLUES avec GREG ZLAP, Fred Blondin, Fred Lerner et bien d'autres... Son premier album solo est sorti sous le nom de : « Norbert Nono KRIEF » le 6 juin 2011, suivi de plusieurs tournées, dont une en partenariat avec HARLEY DAVIDSON. Il intègre en 2012 le projet d'ERIC LEVI "ERA" pour plusieurs concerts sur 2012 et 2013, en Russie notamment. Fin 2013 avec Yoan & Celine Manesse (YMCMProd) ils créent ensemble "Solo l'Emission" diffusée sur la chaine EnormeTV. Il a animé une chronique quotidienne sur la radio OUI FM durant le 3eme trimestre 2014 et est chargé de la programmation et direction artistique du "Crossroad Blues Festival" d'Issy Les Moulineaux pour la saison 2014/2015. Il reforme TRUST pour fêter les 40 ans du groupe par une tournée triomphale d'un an du 1 décembre 2016 au 17 décembre 2017, un nouvel album de TRUST (mixé par Mike Fraser / ACDC) est prévu pour fin mars 2018. Il prépare actuellement la sortie de son deuxième album solo avec son fils David "Sparte" Krief, Album "Father & Son" !



