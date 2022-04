Norbert NSABIMANA

"La seule personne que vous êtes destinée à devenir est la personne que vous déciderez d'être."

Pam Finger



Passionné par la capacité de chaque personne à surmonter les défis de la vie, je suis coach, formateur et consultant en développement personnel et développement des carrières.



Après un parcours personnel difficile marqué par le génocide des tutsi du Rwanda qui a emporté une partie de sa grande famille, j'ai voulu contribuer de manière positive à la vie sociale par une approche concrète et efficace.



Licencié en sciences commerciales à l'ISC Saint-Louis -ICHEC, j'ai brièvement fait une expérience dans le secteur de la banque et le marketing avant de trouver ma véritable mission dans la communication interpersonnelle et le développement humain.



Maître Praticien en Programmation Neuro Linguistique, j'ai été formé aux techniques d'accompagnement et de développement personnel.



Coach professionnel, j'exerce cet art avec passion et une recherche continue des résultats sur le terrain.



Mes compétences :

Ressources humaines

Programmation neuro-linguistique

Développement personnel

Coaching