20 années d'expérience, dont ces 2 dernières années chez Honeywell en tant que Directeur SIOP pour la zone EMEAI et 13 pour Tyco Electronics (ex-AMP) dans le domaine de l'organisation et de la supply chain / opérations dans un contexte industriel international BtoB, multi-culturel, multi disciplinaire et multi-sites.



Si vous avez des problèmatiques de gestion des stocks, de taux de service clients, de performance industrielle, de sourcing, d'évolution du système d'information, de réorganisation ou d'évolution d'organisation, de cohérence des schémas de flux; alors mes compétences, mon passé peuvent vous intéresser.



Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact soit par mail : norbert.pellegrino@gmail.com ou plus directement par téléphone au 06.07.96.44.06



Mes compétences :

Lean

SAP

Planning

6 sigma

Kaizen

Supply chain

International

Logistique

BtoB

Outsourcing

Management de projets

Management

Change Management & leadership

Manager

Management d'équipe

S&OP Sales & Operation Planning

Direction de projet

Directeur Supply Chain

Direction des opérations industrielles et com

Multi sites

Multiculturelle

ERP

Analyse de risques