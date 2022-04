Norbert PEYTOUR

DESS en marketing stratégique, 41ième promo IFG.

De 1982 à 1990 j'ai dirigé des unités de fabrication de cartes bancaires.

de 1990 à 2000 en qualité de directeur technique j'ai dirigé une importante imprimerie de labeur de 200 pers.

Depuis 2000 je travaille pour ma société NP INNOVATION.

Nous avons deux activités principales:

-Bureau de développement et de fabrication dédié aux Arts Graphiques. A partir de la demande de nos clients (agences de publicité, agence de promotion, industriels) nous concevons , développons et fabriquons dans notre réseau de plus de 15 entreprises qualifiées) une grandes variétés de produits.

Nous disposons de plusieurs brevets, dont le DYNAMIC CRYPT qui est un support de jeux interactif avec internet permettant de générer du trafic sur les sites et/ou sur les lieux de vente.

-Prestations de conseils.

Depuis 2012 nous travaillons sur le développement d'une solution d'éco-mobilité douce. c'est un tricycle qui se transforme en un flash en caddy. Disposant d'un brevet international, nous avons lancé la fabrication de 10 ex pour faire les tests d'usage et démarrer les actions commerciales. En 2014 création d'une nouvelle société pour le développement de notre produit: KIFFY Flash. Nous recherchons des partenaires financiers.



Mes compétences :

Créatif

Mobile

Persévérant

Réactif