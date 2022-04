Norbert.romary@aliceadsl.fr



ACTUELLEMENT EN RECHERCHE ACTIVE D'UN EMPLOI.



Parcours professionnel et compétences :



De 05/2011 à aujourd'hui :

Cadre commercial au sein de l’entreprise NéoPneu Mariotte groupe Siligom, fournisseur de pneumatiques pour Poids Lourds, Véhicules légers et utilitaires, Génie Civil et Agricole.

Prospection sur le département des Vosges et les départements limitrophes afin de développer la clientèle.

Établissement des prix de vente et négociation avec les décideurs.

Suivi régulier de la clientèle pour fidélisation.



Depuis janvier 2012, responsable par intérim de l'agence et de la gestion du personnel.



De 1981 à 05/2010 :

Au sein de la société C.M.W. Constructions Mécaniques des Vosges Marioni, fabrication de pièces mécaniques sur plans pour toutes industries.



Cadre Technico-commercial, responsabilité commerciale d’un portefeuille clients.



A) Réalisation de devis à partir :

- de plans envoyés par les clients :

Déterminer le prix optimum vis à vis du double objectif de la satisfaction du client et de la rentabilité de l’opération pour l’entreprise.

Adapter le prix en fonction des impératifs du client

Etablissement des gammes opératoires de fabrication, calcul du temps de fabrication des pièces à réaliser, analyse du prix de vente de la pièce (coût du temps d’usinage en interne + sous-traitance + matière première)

- d’expertises réalisées sur sites des clients

B) Négociations commerciales :

Négociations menées à partir des offres de prix, auprès d’une clientèle variée d’industriels exigeants de tous secteurs d’activités, artisans, agriculteurs et particuliers.

C) Suivi commercial - Rencontre de la clientèle – Fidélisation, dans l’objectif de s’informer de l’évolution des besoins de la clientèle, découvrir ce que les clients veulent acheter ainsi que leurs motivations d’achat.

- Accueil des clients à l’usine lors de visites guidées ou dans des salons professionnels sur le stand de la société (MIDEST – PROCEED – ALLIANCE - FIST - SALON à L’ENVERS).

- Relations téléphoniques quotidiennes.

- Visite et prospection de la clientèle sur leurs sites de travail.

- Voyages d’affaires (au Cameroun, à Douala en 1994 et à Yaoundé en 2005).

D) Achats :

Négociations avec les fournisseurs.

E) Participation active à la création et mise au point d’un logiciel performant de calcul des temps de fabrication.





1979 à 1981 : Technicien supérieur.

Préparation des dossiers d’offres de prix pour le service :

- Analyse des plans techniques, dessins industriels (discerner la part du travail à traiter en sous-traitance ou en interne), envoi de demandes de prix, instruction du dossier avec les réponses des fournisseurs.





FORMATIONS :

A) Management (du 16/10/10 au 18/06/2011):réalisée par l'IFEV (Institut de Formation des Entreprises des Vosges) et la CCI des Vosges.



B) Formation continue :

- Commerciale : Communication dans l’entreprise.

Négociation commerciale et Analyse Transactionnelle.

Entraînement intensif VIDEO à l’entretien de vente.

Négocier, vendre et défendre ses marges.

S’affirmer face au client.

Formation pratique à la vente.

Pratique du téléphone avec les clients.



- Technique : métrologie au BNM (Bureau National de Métrologie de Nancy).



- Informatique : Développement d’applications sur Excel, Word et Outlook. Utilisation du logiciel de GPAO Epiphar



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Génie mécanique

Mécanique

Recherche

Technico commercial