Je suis DBA Oracle / E-Business Suite confirmé.



J'ai 21 années d'expérience sur Oracle (3 ans chez Oracle France, 6 ans chez SQL Tech, 3 ans chez Accor,

5 ans chez Orange France et 4 ans à la Société Générale)



A ce titre, j'ai mené des missions de DBA Oracle et de gestion d'environnements techniques Oracle Applications (partie Financials et partie CRM) en réalisant des actions d'administration, d'installation, de migration, d'application de patch, de clonage d'environnements, de paramétrage technique des GTS, de la mise en place des solutions d’exploitation, du support technique auprès des utilisateurs, ….



Je travaille actuellement sur un projet de migration de la 11.5.10.2 vers la 12.1.3, et ai travaillé sur les versions Oracle et Oracle Applications depuis de nombreuses années



J'ai également participé à des missions d'architecture (étude de dimensionnement, load balancing, RAC, Dataguard, mise en place de règles de sécurité et plan de reprise après crash) et de réalisation de benchmark.



Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations



A bientôt j'espère



Cordialement



Norbert SAADA

norbert.saada@dbconsulting.fr

Tél : +33(0)6.63.08.96.34



Mes compétences :

Applicatif

Business

Consultant ERP

dba

ERP

Oracle

Oracle Applications