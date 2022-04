Norbert SCHEIBEL

Acteur engagé dans le domaine de la qualité, depuis de nombreuses années, j'ai réalisé avec succès des missions intégrant dans le secteur de l'industrie et de l'automobile:

- La certification aux normes automobiles, et ISO

- Le transfert de production avec suivi du redémarrage de la production

- L'externalisation de fabrications dans des pays "Low Cost"

- La gestion en situation de crise

- Amélioration de la productivité avec réduction des coûts de gaspillages

J'utilise mes compétences et connaissances dans le domaine de la qualité, comme "Moyen" pour atteindre les objectifs de l'entreprise en améliorant sa rentabilité, sa productivité et en réduisant les gaspillages.



Mon projet: Mettre mon expérience et mes compétences au service d'une société à taille humaine.



Mes compétences :

Management de la qualité

Management de transition

Management de projets

Management des hommes

Qualité

Gestion de crise