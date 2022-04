Norbert SYLVAIN



Compétences



En vue de la livraison en toute quiétude d’expositions et d’évènements temporaires, j’effectue le suivi de fabrication, la mise en place du programme de montage et de logistique, j’organise la coordination technique et humaine de tous les corps de métier lors de la réalisation, inclus les sous-traitants et les relations avec les administrations pour autorisations. J’applique et vérifie la conformité aux règles de sécurité, de construction et de résistance des matériaux, en respectant les consignes liées aux ERP et à la conservation des sites classés, au besoin selon une démarche de qualité environnementale.

En amont, je réponds aux appels d’offres, conseille le client et contractualise la prestation.



- 2013-14 Formation diplomante Régisseur général niveau 2 Régisseur général CFPTS

- 2010-1012 Régisseur général événementiel, mode : Agence OBO, Mise en scène, Générale décors

- 2007-2010 Régisseur général, montage et production de décors événementiels : Invia (Stains)

- Mise en œuvre de l’exposition au château de Versailles « Sciences et curiosités à la cour de Versailles », achevé avec Transpalux

- Mise en œuvre des expositions pour la RMN aux galeries du Grand Palais : Renoir, Turner, la voie du Tao, Byzance

- Mise en œuvre des expositions à la Cité des sciences (Paris, la Villette) : Contre-façon, Teck galerie

- Mise en œuvre de la deuxième « Force de l’art » pour la RMN à la grande nef

- Mise en œuvre de l’exposition itinérante « Générations » (Lyon, paris, Casablanca)

- Mise en œuvre de divers décors événementiels (stands, showroom Citroën) et plateaux TV (La roue de la fortune, Pocker, …)



2004-2007 Régisseur décors TV : Mappe production (La plaine st Denis)

Gestion des montages/démontages scénographie et gradins pour diverses émissions , dont Tac O tac, Le millionnaire, La roue de la fortune, Crésus, Les 60 plus belles, Attention à la marche, Miss France, Le grand test, Le juste prix, Tapis rouge…



1995-2004 Menuisier traceur : plusieurs sociétés de production (Ile de France) dont Devineau, Générale Décors, ADS, Plastic studio

Construction de décors de plateaux TV dont Les enfoirés, colloques, défilés et événementiels du luxe (Cartier, Chanel, L’Oréal, Club méditerranée)



1989-1995 Charpentier, chef d’équipe : SA Prayer (Isère)

Construction de la ferme écologique européenne "Terre vivante", en charpente traditionnelle



1997-2007 Cadreur vidéo : différentes maisons de production (Paris), dont SFP( match de foot), Canal+ (les guignols de l’info), Gourmet TV (plateau et extérieurs), FR3 (Bon appétit bien sûr avec J. Rebuchon), Mezzo (documentaires et captations de concerts avec A. Summer)



Formation technicien audiovisuel



- Formation lumière - INA (Bry sur marne)

- Formation de technicien en communication audiovisuelle - Centre Européen de la Communication, de l'Artisanat et des Métiers (CECAM, Nîmes)

- Baccalauréat F 10 (micro mécanique, horlogerie, Grenoble)



Mes compétences :

