Norberte LABISSI

Titulaire d'une licence en procédés d'expertises analytiques et d'une licence en biologie moléculaire et cellulaire,je suis actuellement étudiante en master 1 biologie spécialité management des entreprises de la santé de la cosmétique et de lagro alimentaire à l'université d'orleans. Je suis actuellement à la recherche d'un stage en entreprise afin d'enrichir mes connaissances dans le domaine de la qualité,notamment en mettant en pratique l'enseignement théorique que je reçois acquérir une expérience professionnelle significative.



Mes compétences :

Procédés de production industrielle(formulation),

Biologie moleculaire (PCR)

Maitrise des outils génétiques

Maitrise des bonnes pratiques de production et de

Analyses biologiques par PCR, ELISA

Management des entreprises