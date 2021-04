Sally ALESSANDRINI

Vous voulez développer votre CA ?

Asseoir votre notoriété ?

Vous souhaitez être plus présents sur les points de ventes?

Vous avez frappé à la bonne porte !





En effet, chez Europ Cosmetics , j 'ai pu participer à multiplier le CA par 3, il est passé de 5 à 15 millions. Notamment grâce aux :

- Veilles et lancement de produits toujours plus innovants

- Sourcing plus large afin de bénéficier des meilleurs opportunités

- Négociations pour un prix de revient au plus bas, pour une marge intéressante



J'ai pu mettre en place une stratégie de communication qui permet de faire connaître la marque et ainsi de pouvoir fidéliser les consommateurs.



Augmenter ses points de vente c'est également, avoir en sa possession des supports et argumentaires de vente efficaces et attractifs.



Mes collègues disent de moi :



"J'ai pu travailler en collaboration avec Sally, au cours d'une mission d'un an au sein d'Europ Cosmetics. Sally est une personne investie dans son travail et les missions qui lui sont assignées. Souriante, dynamique et organisée, elle est capable de prendre des décisions en toute autonomie et de proposer de nouvelles idées pour faire avancer les projets et augmenter les bénéfices de l'entreprise. Je vous recommande donc Sally pour tous les éléments cités ci-dessus et également pour son expertise en développement de gammes de produits cosmétiques."



Mes fournisseurs disent de moi :



"Nous avons collaboré avec Sally lorsqu'elle travaillait chez un de mes clients "Europ Cosmetics". C'était mon interlocutrice/achat; elle me faisait donc part de ses besoins, de manière toujours précise, je lui présentais en retour des produits convenant à son marché. Elle le connaissait d'ailleurs très bien ainsi que ses propres concurrents. Elle savait choisir des produits tendances en ayant toujours en tête le consommateur final. Elle était juste dans nos négociations et achetait au bon prix sans négliger ses fournisseurs."



Mes compétences :

Anglais

Beauté

Commercial

Cosmétique

Dessin

International

Luxe

Marketing

Mode

benchmarking

Microsoft Project

Microsoft Office

Gestion de projet

Achat

Sourcing

Négociation

Développement produit

Négociation achats

Communication