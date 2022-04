Cela fait plus de 25 ans que je travaille dans ce secteur et cela m’a permis d’acquérir de solides connaissances du métier . Mes points forts , je suis rigoureux et persévérant . Par ailleurs, j’ai une grande facilité d’adaptation dans mon travail . Toujours à la recherche d'un nouveau challenge .

Je suis un professionnel passionne .