Nord Solutions Toiture COUVERTURE - PANNEAUX SOLAIRES - ISOLATION

Nord Solutions Toiture est une jeune entreprise dynamique en plein développement. Nous étudions, commercialisons et installons des solutions techniques permettant de réduire la consommation énergétique, de limiter l'impact sur l'environnement et d'améliorer le confort, pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, par la pose d'isolants intérieurs et extérieurs performants.



L’objectif de NST est de s’assurer que chaque engagement auprès d’un client se traduise par un gain de valeur mutuellement bénéfique, fondé sur l’excellence des produits, des services et la mise en œuvre.



http://nordsolutionstoiture.fr/









Nous recrutons :

- un métreur-deviseur en couverture-isolation dès que possible

- un électricien spécialisé photovoltaïque, dépannage, SAV, dès que possible

- des couvreurs confirmés

- chef d'équipe en couverture

- des stagiaires (couverture, énergies renouvelables, isolation)

- une personne chargée de Transition Numérique

- un chargé d'affaires



Mes compétences :

Isolation

Couverture

Photovoltaïque

Maintenance photovoltaïque

SAV photovoltaïque

Isolation toiture