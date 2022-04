Norddine EL GHAZI

Titulaire d'une maîtrise en sciences appliquées, un 3ème cycle en management de la qualité avec une expérience confirmée en qualité et sécurité alimentaire; je suis capable à gérer des responsabilités correspondant à mes compétences acquises.

J'ai été amené à occuper plusieurs fonctions au sein de département qualité: hygiène, ultra propreté, sécurité, environnement, métrologie, qualité, etc. J'ai eu l'occasion de manager une équipe pluridisciplinaire et de travailler d'une manière transversale avec mes collaborateurs en pilotant des projets multiples contribuant à l'amélioration continue de l'entreprise.

La maîtrise des normes qualités (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001), l'organisation, la dynamisme, la bonne communication, l'autonomie et l'esprit d'équipe et d'analyse des risques sont des compétences que je peux exploiter pour définir, mettre en œuvre et suivre la politique et les objectifs de l'entreprise.



Mes compétences :

Adaptabilité

Organisation du travail

Analyser écouter réfléchir agir

Aisance relationelle

Certification