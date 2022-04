Nordine AMARI

Actuellement Approvisionneur dans l'industrie Ferroviaire,mes expériences et mes formations précédentes m’ont permis concrètement d’apprécier la Supply Chain

J'ai acquis des compétences dans les différents métiers de la Supply Chain tel que:gestion de production,gestion des flux internes et externes,management d'équipe,gestion des stocks,gestion de projets,amélioration continue(Kaizen,5S,AMDEC,système Kanban..)

C'est donc dans ce cadre que je recherche un poste d'Ingénieur Supply Chain



Mes compétences :

Pack office

Amélioration continue

Access

VBA macro Excel

As 400

Lotus notes

SAP

Relation fournisseurs