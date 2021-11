Nordine BOUHADJEB

Dirigeant fondateur en 2003 de la société Cast Prod, je met à disposition mon savoir faire de responsable marketing, community manager et chargé de recrutement auprès des sociétés de productions, agences de pub, agences d'hôtesses, en matière de recrutement de personnels dans le secteur du spectacle et de l'animation.



Fort d'un fichier qualifié "double opt'in" de près de 330 000 personnes sur l'ensemble de la France, de la Belgique et de la Suisse notre positionnement internet nous permet d'être réactif face à n'importe quelle demande.



Spécialiste en B to C et manager des réseaux sociaux, opération marketing évènementielles, marketing de terrain et sur le web.



Nous réalisons hier vos besoins d'aujourd'hui alors demandez nous la lune :)



Mes compétences :

Recrutement

Spectacle

Publicité

Conseil

Webmarketing

Marketing opérationnel

Stratégie digitale

Marketing stratégique