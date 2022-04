Nordine DREF

A soixante dix ans j'ai toute la vie devant moi et je compte bien en profiter pour conforter mes expériences et en aquerir de nouvelles.



Le maître mot de mon existence s'est la curiosité. D'abord la curiosité des autres et de leur immense richesse. Ensuite celle de la planete dans son incroyable beauté et la diversité des tableaux qu'elle offre.



Ma vie m'a conduit à decouvrir la France et ses terroirs, le Maroc puis l'Algerie et la Tunisie dans leurs contrastes, ensuite l'Europe, surtout celle de Charlemagne (un peu étirée) d'Algesiras à Wismar et d'Amsterdam à Bayreuth, la terre promise enfin New York, New Orleans, Rio de Janeiro.



Partout des rencontres, des affaires, des aventures, des reussites et des echecs. Partout chez moi.



Si mon expérience de consultant-manager peut vous aider n'hésitez pas à me contacter. J'accepte encore des missions si le chalenge est un DeFis.



Mes compétences :

Animation

Formation

Hôtelerie restauration

Inovation

Management

Marketing

Production

Publicité

Relations humaines

restauration

Tourisme