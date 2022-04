Nordine DREF

À 70 ans, j'ai toute la vie devant moi ! La preuve j'entreprends encore et toujours. En ce moment, je me consacre au développement d'un réseau associatif susceptible d'offrir une alternative sérieuse à une recherche d'emploi infructueuse dans le domaine du secrétariat.



Je suis assez fier d'avoir crée un outil informatique qui utilise les NTIC pour sortir le télé-secrétariat de la seule permanence téléphonique largement exploitée.



Grâce à une interconnexion totale et permanente avec son client, la télé-secrétaire de demain passe du statut de standardiste à celui d'assistante. Pour le café, il faudra désormais aller le chercher soi-même !



