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Nordine ELUASTI

Cergy

En résumé

Mes compétences :
Solidworks
Autocad
Adobe Photoshop
Microsoft Project
Microsoft Excel

Entreprises

  • SPIE - Responsable d'affaires

    Cergy 2014 - maintenant

  • COMFORYOU - CONSEILLER TECHNIQUE

    2013 - 2014 MISE EN PLACE ET SUIVI TRAVAUX (LE CLUB);
    REFONTE SITE INTERNET, ANALYSE DE L'AUDIANCE, MISE EN PLACE CAMPAGNE PUBLICITAIRE.

  • Tokheim Services France - Conducteur de travaux

    2012 - 2013 SUIVI DE LA CAMPAGNE TOTAL ACCESS :
    ∴ MISE AU COULEUR DES STATIONS SERVICES ELF ET TOTAL EN TOTAL ACCESS,
    ∴ SUIVI DES TRAVAUX HYDROCARBURE, GENIE CIVIL, IMAGE, PEINTURE, ELECTRICITE, GAZ (GPL),
    ∴ FORMATION HSE (HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT), PERMANENT SECURITE.
    ∴ SECOND DE CAMPAGNE POUR AS24 :
    ∴ MAITRISE D’ŒUVRE,
    ∴ REALISATION DE SURVEY, CREATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE, CONSULTATION, SUIVI DES TRAVAUX.

  • TOKHEIM - Conducteur de travaux

    2012 - 2013 ∴OPTIMISATION DES CONDITIONS FINANCIERES DES CHANTIERS.
    SUIVI DE LA CAMPAGNE TOTAL ACCESS :
    ∴ MISE AU COULEUR DES STATIONS SERVICES ELF ET TOTAL EN TOTAL ACCESS ;
    ∴ SUIVI DES TRAVAUX HYDROCARBURE, GENIE CIVIL, IMAGE, PEINTURE, ELECTRICITE, GAZ (GPL) ;
    ∴ FORMATION HSE (HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT), PERMANENT SECURITE.
    SECOND DE CAMPAGNE POUR AS24 :
    ∴ MAITRISE D’ŒUVRE ;
    ∴ REALISATION DE SURVEY, CREATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE, CONSULTATION, SUIVI DES TRAVAUX.

  • Dumez EPS - Stage Conducteur de travaux

    2011 - 2011 EXTENSION DU CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES :
    ∴ ORGANISATION/SUIVI DU CHANTIER SECOND ŒUVRE JUSQU’A RECEPTION ;
    ∴ PREPARATION DES REUNIONS DE CHANTIER, DOE, COMMISSION DE SECURITE,
    REALISATION DE DEVIS, MISE EN PLACE DES OS
    EXTENSION DU SDIS DE FORT-MARDYCK :
    ∴ CONSULTATION ET SELECTION DES FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS;
    ∴ COORDINATION DE L'ACTIVITE D'UNE EQUIPE, CONTROLE DES PRESTATIONS ;
    ∴ ORGANISATION ET SUIVI DE LA PARTIE REHABILITATION

  • NEGOCIANT AUTOMOBILE - AUTO ENTREPRENEUR

    2008 - 2011 PRESENTER LES CARACTERISTIQUES D'UN OU PLUSIEURS VEHICULES, CONSEILLER LE CLIENT SUR LE CHOIX DU VEHICULE ET L'ESSAYER AVEC LUI, ARRETER AVEC LUI LES MODALITES DE LA VENTE.
    SUIVRE LE TRAITEMENT DE LA COMMANDE ET PROPOSER AU CLIENT DES SOLUTIONS EN CAS D'ALEAS.
    DEFINIR ET METTRE EN OEUVRE DES VISITES DE CLIENTELE, PROSPECTIONS, PHONING.

  • CENTRE DE LOISIRS - CLUB LEO LAGRANGE (HELLEMMES) - ANIMATEUR

    2004 - 2010 CENTRE DE LOISIRS - CLUB LEO LAGRANGE (HELLEMMES).
    MISE EN PLACE ET ANIMATION DES ACTIVITES DANS UN DOMAINE ; ACTIVITÉ ASSOCIATIVE :
    ORGANISATION D'EVENEMENTS, NEGOCIATION DES PRIX.

Formations

Réseau