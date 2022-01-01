Nordine ELUASTI

Mes compétences :
Solidworks
Autocad
Adobe Photoshop
Microsoft Project
Microsoft Excel
Entreprises
SPIE
- Responsable d'affaires
Cergy2014 - maintenant
COMFORYOU
- CONSEILLER TECHNIQUE
2013 - 2014MISE EN PLACE ET SUIVI TRAVAUX (LE CLUB);
REFONTE SITE INTERNET, ANALYSE DE L'AUDIANCE, MISE EN PLACE CAMPAGNE PUBLICITAIRE.
Tokheim Services France
- Conducteur de travaux
2012 - 2013SUIVI DE LA CAMPAGNE TOTAL ACCESS :
∴ MISE AU COULEUR DES STATIONS SERVICES ELF ET TOTAL EN TOTAL ACCESS,
∴ SUIVI DES TRAVAUX HYDROCARBURE, GENIE CIVIL, IMAGE, PEINTURE, ELECTRICITE, GAZ (GPL),
∴ FORMATION HSE (HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT), PERMANENT SECURITE.
∴ SECOND DE CAMPAGNE POUR AS24 :
∴ MAITRISE D’ŒUVRE,
∴ REALISATION DE SURVEY, CREATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE, CONSULTATION, SUIVI DES TRAVAUX.
TOKHEIM
- Conducteur de travaux
2012 - 2013∴OPTIMISATION DES CONDITIONS FINANCIERES DES CHANTIERS.
SUIVI DE LA CAMPAGNE TOTAL ACCESS :
∴ MISE AU COULEUR DES STATIONS SERVICES ELF ET TOTAL EN TOTAL ACCESS ;
∴ SUIVI DES TRAVAUX HYDROCARBURE, GENIE CIVIL, IMAGE, PEINTURE, ELECTRICITE, GAZ (GPL) ;
∴ FORMATION HSE (HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT), PERMANENT SECURITE.
SECOND DE CAMPAGNE POUR AS24 :
∴ MAITRISE D’ŒUVRE ;
∴ REALISATION DE SURVEY, CREATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE, CONSULTATION, SUIVI DES TRAVAUX.
Dumez EPS
- Stage Conducteur de travaux
2011 - 2011EXTENSION DU CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES :
∴ ORGANISATION/SUIVI DU CHANTIER SECOND ŒUVRE JUSQU’A RECEPTION ;
∴ PREPARATION DES REUNIONS DE CHANTIER, DOE, COMMISSION DE SECURITE,
REALISATION DE DEVIS, MISE EN PLACE DES OS
EXTENSION DU SDIS DE FORT-MARDYCK :
∴ CONSULTATION ET SELECTION DES FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS;
∴ COORDINATION DE L'ACTIVITE D'UNE EQUIPE, CONTROLE DES PRESTATIONS ;
∴ ORGANISATION ET SUIVI DE LA PARTIE REHABILITATION
NEGOCIANT AUTOMOBILE
- AUTO ENTREPRENEUR
2008 - 2011PRESENTER LES CARACTERISTIQUES D'UN OU PLUSIEURS VEHICULES, CONSEILLER LE CLIENT SUR LE CHOIX DU VEHICULE ET L'ESSAYER AVEC LUI, ARRETER AVEC LUI LES MODALITES DE LA VENTE.
SUIVRE LE TRAITEMENT DE LA COMMANDE ET PROPOSER AU CLIENT DES SOLUTIONS EN CAS D'ALEAS.
DEFINIR ET METTRE EN OEUVRE DES VISITES DE CLIENTELE, PROSPECTIONS, PHONING.
CENTRE DE LOISIRS - CLUB LEO LAGRANGE (HELLEMMES)
- ANIMATEUR
2004 - 2010CENTRE DE LOISIRS - CLUB LEO LAGRANGE (HELLEMMES).
MISE EN PLACE ET ANIMATION DES ACTIVITES DANS UN DOMAINE ; ACTIVITÉ ASSOCIATIVE :
ORGANISATION D'EVENEMENTS, NEGOCIATION DES PRIX.