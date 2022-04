Ecrire la lumière comme un tireur à l'arc. Entre l'impulsion et l'acte, l'inspiration.

La cible en mire. Enfant de Vogue, collaborateur de Jean-Paul Gaultier, Dominique Issermann pour l'initiation, Guy Bourdin pour la confirmation. Et entre les deux un parcours initiatique, empirique, riche. Les Amériques avec New-York et Los Angeles pour résidence. Aujourd'hui en France. Le catalogue Les 3 Suisses. Léa Seydoux et Vincent Cassel pour les portraits de stars. Et les bons ouvrages à venir...