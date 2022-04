Nordine KHOUALDIA

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans la soudure TIG ARC tout diamètre et toute épaisseur, je me suis spécialisé dans :

- les aciers spéciaux ;

- les aciers réfractaires ;

- l'acier et l'inox ;

- le montage de tuyauterie ;

- la canalisation ;

- le gaz ;

- le pétrole ;

- la vapeur ;

- l'eau surchauffée ;

- la soudure inox agro-alimentaire ;

- la pharmacie ;

- la pétro-chimie ;

- et la mécanique.



Gérant de la société Eurotech depuis 2012, je dispose de mes propres équipes soudeur/tuyauteur et propose des prestations de services en tuyauterie inox et acier tout diamètre, en chaufferie sous station et en réseaux enterrés. Je suis mobile et participe à plusieurs chantiers dans toute la France.





N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou pour une éventuelle collaboration.

Merci de votre visite.



Mes compétences :

Soudure

Tuyauterie Industrielle

Chaudronnerie