HAJJI NOUREDDINE

5 Avenue Romain Roland 93200 Saint-Denis Tel. Mob: 06 50 16 23 16 @: nhaj@live.fr



. Tuyauteur Soudeur Soudeur toutes positions, travaux de tuyauterie.



++++Compétences++++



*Préparer des pièces à partir de consignes et de plans

* Soudure au chalumeau oxyacétylénique

* Soudure électrique à l’arc,

* soudure par brasage

* Soudure sous flux gazeux –MIG-MAG



++++Tôles travaillées++++



* Tôle moyennes et épaisse

* Tubes cylindriques tout diamètres



++++Expériences professionnelles++++

* 02/2014 04/2016 soudeur arc toutes positions société HYDRO-THERM

* 07/2013 11/2013 soudeur arc sur tubes Ø 50 – 600 mm société LA SADE

* 05/2013 06/2013 soudeur arc toutes positions. ACP intérim o01/2008



* 10/2012 Tuyauteur, soudeur génies climatique. HYDRO-THERM .G .SUEZ



*08/2005 09/2007 Soudeur à l’arc toutes positions. RAZEL, SICRA



* 02/2005 06/2005 Serrurier alu, assemblage et montage CHARPENTIERS DE PARIS



* 11/2004 01/2005 Soudeur à l’arc toutes positions .acier, inox. ELS INTERIM

* 05/2004 10/2004 Soudeur arc, semi-automatique industries MANBTP INTERIM

* 08/2003 03/2004 Soudeur à l’arc toutes positions. Découpages. SMTP GARGES - INTERIM

* 08/1990 02/2001 Soudeur à l’arc,

travaux de tuyauterie. GROUPE CHEMIQUE –(Tunisie)



++++Formations ++++



* 1990 - Formation de soudure - centre de formation –Tunisie

* 1989 - Formation soudeur toutes position - BRITISH GAZ –(Tunisie) ++++langues++++

* Français -- arabe



++++ Qualités ++++

* Disponible (nuit, week-end..) –motivé -polyvalent



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

Génie climatique

installation

Soudure

TUYAUTERIE