Belgacem GHRIB

Responsable, j'aime créer un cadre sécurisant et bienveillant pour accompagner les personnes et entreprises dans leurs objectifs. J'ai obtenu mon CQP APS le 8 novembre 2017 et maîtrise les différentes exigences du métier (SST, Palpation, etc).



Né et élevé sur la rive de Zarat (Gov. de Gabès) en face de Djerba (Tunisie), je parle plusieurs langues, j'aime la diversité culturelle et la découverte de nouveaux horizons.



Je cherche un emploi d'Agent de Sécurité.



Mes compétences :

Habilitation Electrique

Palpation de Sécurité

Sécurité incendie

Secourisme

Sécurité

Surveillance

Hygiène des aliments