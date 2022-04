Nordine KIHEL

Des choix par vocation,



Informatique vs Assurances,



Les métiers des développements informatiques ont assurément initié et rempli ma carrière professionnelle.

Les métiers de l’assurance en ligne ont largement spécialisé et qualifié celle-ci.



Analyse, Etude, Echange, Développement, Réalisation, Partage, Qualification, Description, Synthèse, Communication, Révision, Evolution…

Que de jours, bien des nuits,

dans une boucle éprouvée mais pour un cercle vertueux.

Au bout une vocation...





Des choix par conviction,



Collaborateur vs Entreprise,



Tout collaborateur adhère à une politique commune et d’intérêt, celle de l’Entreprise.

Tout collaborateur a une identité unique et valorisée dans un Collectif professionnel, Un et Indivisible.



Créativité, Solidarité, Reconnaissance, Accomplissement,...

Au bout une conviction…





« Alors nous nous comprenons,

peut-être nous nous entendons.. ! »





Mes compétences :

C

UNIX

Microsoft SQL Server

JQuery

Ajax

PHP

Apache

Oracle

Zend framework

Mac OS X

Symfony 2

