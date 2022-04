Nordine MEDJADJ

Bonjour,



Diplômé d'un Master2 de Systèmes de Télécommunications et Réseaux Informatiques à l'université Paul Sabatier.



Je suis actuellement ingénieur administration windows au sein de l'entreprise Thales services.



J'ai été pendant une période de plus de trois ans responsable de ligne de service COTS Windows et THEMIS pour le client Airbus (IDN/IDS).



Mes compétences :

Linux

Windows Server 2003/2008

Windows xp

Gestion de projet

License

Software Engineering

Flexnet

SCCM 2007

Respect des engagements de service

Windows 7

Exchange

Ping Federate

Checkpoint