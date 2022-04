Nordine NID KHOUCHI

Diriger et contrôler l’entretien des chambres et des parties communes

Veiller à l’application des normes d’hygiène et de sécurité.

Elaborer le planning d’organisation de l’activité des équipes.

Gérer l’approvisionnement et les stocks de petit matériel hôtelier et le budget de housekeeping service.

Manager une équipe (interne ou sous-traitance).

Intégrer les collaborateurs au sein de l’équipe et identifier leur besoin en formation pour accompagner leur montée en compétences.

Atouts



Atouts



Professionnel.

Responsable.

Manager.

Discret.

Sens du service.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word