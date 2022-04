Nordine SOUFI

J’ai débuté au sein de l’entreprise ENVIE LOIRE en tant qu’opérateur de production et j’ai évolué au poste de responsable de ventes. Ensuite, grâce à des formations internes, j’ai pu me perfectionner et évoluer vers le poste de chef d'équipe, puis vers celui de chef d'atelier et enfin vers celui de responsable de production, dans le but d’améliorer significativement la performance globale de l’entreprise.

Depuis janvier 2016, j'occupe le poste de responsable d'exploitation.



Mes compétences :

Service client

Saisie de données

Pilotage de projets

Optimisation des coûts

Informatique

Management

Gestion de la production