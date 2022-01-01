Nordine ZOUBIR

Entreprises
-
7 soleils
- Employer
2016 - 2017
-
BF3I
- RESPONSABLE DE CHANTIER
2013 - 2013
-
FENETRE D'AUJOURD'HUI
- TECHNICO COMMERCIAL
2011 - 2013
-
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE
- TECHNICO COMMERCIAL
2004 - 2010
PERMIS TECHNICO COMMERCIAL
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RÉNOVATION
- TECHNICO COMMERCIAL
1999 - 2003
EB - Véhicule léger + remorque
TECHNICO COMMERCIAL
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SOCIETE GENERALE DE RENOVATION
- TECHNICIEN
1997 - 1999
POSEUR DE FENÊTRES
-
FRANCILIENNE DE TRAVAUX TÉLÉPHONIQUE
- TECHNICIEN
1993 - 1996
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BATEL
- TECHNICIEN
1989 - 1992
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CHOCOLATERIE
- CONTRÔLEUR QUALITÉ
1983 - 1988
Formations
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Livry Gargan
1976 - 1979
Certificate of Professional Aptitude
CAP, BEP OU ÉQUIVALENT - COMPTABILITÉ
Réseau
Pas de contact professionnel