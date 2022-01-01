Menu

Nordine ZOUBIR

ST RAPHAËL

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • 7 soleils - Employer

    2016 - 2017

  • BF3I - RESPONSABLE DE CHANTIER

    2013 - 2013

  • FENETRE D'AUJOURD'HUI - TECHNICO COMMERCIAL

    2011 - 2013

  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE MENUISERIE - TECHNICO COMMERCIAL

    2004 - 2010 PERMIS TECHNICO COMMERCIAL

  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RÉNOVATION - TECHNICO COMMERCIAL

    1999 - 2003 EB - Véhicule léger + remorque
    TECHNICO COMMERCIAL

  • SOCIETE GENERALE DE RENOVATION - TECHNICIEN

    1997 - 1999 POSEUR DE FENÊTRES

  • FRANCILIENNE DE TRAVAUX TÉLÉPHONIQUE - TECHNICIEN

    1993 - 1996

  • BATEL - TECHNICIEN

    1989 - 1992

  • CHOCOLATERIE - CONTRÔLEUR QUALITÉ

    1983 - 1988

Formations

  • LEP DE LIVRY GARGAN

    Livry Gargan 1976 - 1979 Certificate of Professional Aptitude

    CAP, BEP OU ÉQUIVALENT - COMPTABILITÉ

Réseau

Pas de contact professionnel