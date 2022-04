Nordine ZOUBIR

Dimex, distributeur exclusif de qualité

Tout d'abord, Dimex est une entreprise qui est entièrement tournée vers les autres ... nos employés, nos clients, nos sellers et nos partenaires. Nous croyons que nous entourer d'individus extraordinaires est le plus grand atout pour une entreprise. Nous avons commencé avec une idée il y a 15 ans et publiquement lancé notre site Web à l'Automne 2014. C'est une course folle depuis... et nous ne faisons que commencer.





Activités

OBJETS ET TEXTILES PUBLICITAIRES

Le réseau DIMEX®, c'est le plus grand choix d'objets publicitaires sur un seul site: plus de 27 000 produits sont référencés. Pour faciliter les recherches des professionnels, quel que soit leur domaine d’activités, les différentes catégories de cadeaux d’entreprise sont disponibles dès la page d’accueil.



De la clé USB publicitaire aux goodies en passant par les bagages, le tee-shirt publicitaire ou les coffrets gourmands, les professionnels de la communication par l’objet du réseau DIMEX® ont sélectionné les meilleurs objets du marché.



Métiers et prestations:

Une nouvelle manière de créer ou de sélectionner les objets publicitaires qui place l'efficacité et la satisfaction client au centre des dispositifs de communication.



Notre objectif principal est de satisfaire notre clientèle par un service rapide et de qualité : les demandes de devis et les questions par mail sont traitées sous 48/72 heures maximum. Quant à la qualité, un soin particulier est apporté aux techniques de marquage afin de garantir le résultat quel que soit le support (T-shirt, stylo, calendrier, etc.). Par ailleurs, le réseau DIMEX® propose aussi les meilleurs prix du marché.



Tout le réseau DIMEX® est à votre service !



Présence internationale :

Suisse, Allemagne.



Événement, marketing direct, catalogue, promotion, motivation, stimulation, lancements, primes, street marketing, objet de prestige, packaging spécifique, produits dérivés.



Le conseil : l'objet publicitaire n'est pas un gadget.



Notre équipe a développé une expertise en stratégie de communication. Conscient de l'importance du capital image d'une marque ou d'une entreprise nos plans de communication par l'objet intègrent systématiquement et en amont la problématique et la stratégie de communication du client.



Nos valeurs:



Engagement - Détermination - Rigueur - Réactivité

Accompagnement - Conseil - Proximité

Créativité - Qualité - Originalité

Compétences - Organisation - Méthodologie

Transparence - Convivialité - Complicité - Humour



