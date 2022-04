Agé de 52 ans cadre d'état en retraite, bacchelier 1982,TS en électrotechnique promotion 80/84.

Experience professionnelle: 29 ans, dans la maintenance 'installation et reparation des moyens de source d'energie, formateur et responsable de formation.



Mes compétences :

TS electrotechnique

Chef d'atelier pendant 10 ans

Inspecteur regional des telecoms

C/departement etude et planif./ecole de formation

Directeur des Etudes/ecole de formation prof.