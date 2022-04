Norédine ALLAM

Directeur du Studio BDouinArray et Auteur de la série " Muslim Show "

https://www.facebook.com/MuslimShow

https://www.facebook.com/TheMuslimShow



Dans le passé :

* Coloriste en chef pour la célèbre série ASTERIX (BD, produits dérivés)

* Auteur BD chez M6 Editions et DARGAUD

* Scénariste de la série MUSLIM SHOW

* Réalisateur de la série ADABéo (BD/Dessins animés)

* Réalisateur du court métrage "Kaldi et les chèvres dansantes"



Aujourd'hui :

* Directeur des Editions BDouin (agenda, fournitures scolaires, ...)

* Editeur/Illustrateur de la méthode DARSSCHOOL (Apprentissage de la langue arabe basé pour les Tomes de Médine)

* Consultant pour Big Mama (Société dans le Big Data) et Bionoor (Spécialiste du Bio et Halal)



A venir/en cours :

* Création d'une start-up spécialisée dans la vizualistation de données massives en temps réel.



Un pied en France, un autre au Maroc...



Mes compétences :

Bande dessinée

Direction artistique

Dessin animé

Graphisme

Jeu video