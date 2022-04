Noredine CHEIKH

En conformité avec la stratégie d'innovation du site, je planifie et gère les activités des équipes laboratoire et développement en allouant les ressources aux missions de développement des nouveaux produits et de support des produits existants en arbitrant les priorités et en respectant le budget du service. A la recherche d'une amélioration continue, nous optimisons de manière collaborative nos processus de développement ainsi que la sécurité et le bien-être des individus. Attentif aux différents potentiels de développement de carrière au sein de l'équipe, je propose les plans de formation pouvant converger avec les besoins de l'entreprise. Ayant une forte expérience technique des pompes et moteurs à palettes, j'apporte l'aide ou la méthodologie nécessaire à mes collaborateurs en leur laissant suffisamment d'espace pour être autonome et en étant complètement ouvert à leur proposition. Impliqué dans le support de la qualité et du marketing, j'apporte mon expertise dans le traitement des réclamations de nos clients, ce qui m'amène à les visiter à travers le monde.



Mes compétences :

Innovation

Management

Leadership