Noreen BEDDOU

Avec une expérience en agence ainsi que chez l'annonceur, j'ai pu intervenir dans la conception et la gestion de projet liés à la Communication, au Marketing et au Relations presse, et ce, de la prise de briefs à l'analyse des retombées d'une opération.



Capable de rédiger des articles ou des contenus, de budgétiser un plan média ou encore de conseiller des clients sur le brand management ou la communication, je peux intervenir sur bon nombre de missions.

D'autre part, mon expérience dans les secteurs publics et privés tout comme en mécénat m'ont conféré aptitude à convaincre différents types d'interlocuteurs et ce sur différents projets.



Mes compétences :

Branding

Pubs

Magazines

Journals

Community management

Adobe Indesign

Web

Recherche de financement

Relations Presse

Print

SEO

SEM

Traffic management

Gestion de projet

Evénementiel

Mécénat

Gestion de contenu