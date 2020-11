Mélanie FOUBERT - BOUISSET

Après un parcours traversant différents domaines, je suis actuellement Chargée de mission Accessibilité / "Tourisme & Handicap" - pôle Ingénierie au sein de Provence Tourisme, ex- Bouches-du-Rhône Tourisme.



Notre site web grand public, bientôt labellisé Accessiweb Bronze et 3 * argent ! www.myprovence.fr



Site professionnel : www.myprovence.pro, sur lequel vous pourrez retrouver les différents outils réalisés pour les professionnels...



Il reste tant à faire... Pleins de défis encore à relever !



J'aime la vie, découvrir, apprendre et transmettre.

De découvertes artistiques en révélations culturelles, je puise chaque jour à cette source la raison de mes passions...



Mes compétences :

informatique

Médiation culturelle de l'Art

Motivée

Tourisme

Culture

Accessibilité