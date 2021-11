Maurice HAYARD

Je suis devenu Sourd à l'âge de 9 ans, suite à un accident médical. J'ai fréquenté l'enseignement spécial; J'ai entamé ma carrière professionnelle dans la métallurgie, ensuite je me suis engagé activement dans le milieu associatif. Je suis administrateur-fondateur de plusieurs projets pour et avec les Personnes Handicapées et en particulier les Personnes Sourdes. J'enseigne la Langue des Signes depuis novembre 1979, et ai participé à plusieurs projets pédagogiques. J'affectionne le respect des Droits de l'Homme et suis actif pour éviter trop de discriminations, trop de rejet, de déni de la Langue des Signes et de la Culture des Sourds.

Après avoir travaillé dans un Cabinet Ministériel, avoir été à la base du premier dictionnaire sur et en LSFB, l'introduction de la traduction intégrale du JT en LS, j'ai créé une petite agence de communication.

Cette année, nous fêtons les 10 ans de la création de SURDIMOBIL et nous multiplions nos ateliers de sensibilisation, de prévention et d'information de la surdité et d'apprentissage de la Langue des Signes.



Mes compétences :

intégration

sous-titrage

prévention

LSF

langue des signes

communication

interprétation