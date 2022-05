Nicolas HAYARD

Passionné par les marchés financiers depuis la fin de mes études, je trade quotidiennement sur les marchés dérivés (CFD, commodities et Forex) et les marchés actions nationaux et internationaux depuis 25 ans.



Très à l'aise avec les chiffres, je maîtrise également tous les aspects de la gestion patrimoniale et conseille régulièrement mon entourage dans des domaines aussi diversifiés que l'immobilier (SCPI....), l'assurance-vie, les marchés ou les placements en général en fonction des besoins.



Le domaine de la logistique m'a permis d'être réactif face aux imprévus, de décider rapidement au service du client, d'être méthodique et organisé.



L'écoute du client pour cerner ses besoins et répondre à ses attentes sont des compétences que j'ai acquises tout au long de mon expérience.



L'art et les objets de collection sont mes passions personnels, j'aime l'ambiance des salles de ventes aux enchères et tout particulièrement DROUOT.



Pratique courante du tennis et titulaire du permis B



Mes compétences :

Management

Finance

Rédaction

Informatique

Microsoft Excel

Marché boursier

Gestion de la chaîne logistique

Développement commercial

Gestion de patrimoine

ERP