Noreen SALLUSTI

- Recueillement et mettre en œuvre les souhaits des client.

- Dessin et étude d'aménagement des bureaux, d’un hôtel, des villas, restaurants et d'autres espaces privée.

- Étude, conception et positionnement des luminaires architectural.

- Mise en œuvre les formes, les couleurs, les lignes, les volumes et les matières pour intégrer l'harmonie globale d'un projet.

- Mise en valeur des espaces afin qu’ils soient esthétiques et fonctionnels.

- La création pour faire un œuvre se base sur un thème souvent en démontrant la pointe des tendances, mais aussi me tenir compte des contraintes techniques et budgétaires.

- Chef de projet d'aménagement d'intérieur, généralement, je dois sélectionner les entreprises, organiser le travail de tous les corps de métier et suivre l’évolution des travaux depuis le lancement jusqu’à la réalisation.

- Une coordination avec un Architecte DPLG quand aux œuvres complexe comme tels de démolition partiel d’un bâtiment, changement de l’infrastructure d’une façade, etc. Implémentation d’une nouvelle COS et reconstruction d’une espace plus de 180m2

- Achat et mise en place des objets de décoration.

- Recherche des objets phares, rares ou insolites aux enchères internationales ou par un réseaux professionnels dan l'art et mobilier.

- Production et confectionne de linge et tissu d'intérieur et extérieur.



