Notre jeune société se consacre à l'édition d'articles originaux dans le domaine du merchandising et de la décoration.

Tout notre catalogue est commercialisé sous la marque ATMOSTYL.

Nos produits sont tous conçus à Paris.



Un vaste choix de produits découpés au laser-

- Panneaux décor métalisés, laqués, irisés,

- Décors de table pour réceptions

- Decors pour vitrines

- rideaux en non-tissé

- Rideaux en suédine double-face ,

- Rideaux outdoor en polyester enduit

- Poufs et coussins

- Produits sur mesure

Les professionnels du secteur de la décoration ainsi que les prescripteurs (architectes, merchandiseurs étalagistes, décorateurs, hôteliers, restaurateurs, organisateurs d'évènements...) ont réservé un très bon accueil à nos collections lors des dernières sessions du salon Maison & Objet.



Je vous invite dès à présent à visiter notre siteArray afin de découvrir l'ensemble de notre gamme.



Nous pouvons développer, si vous le souhaitez, de nouveaux articles en exclusivité et également adapter certains de nos produits existants.



Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions,



Très Cordialement,



Olivier MAMAN



ATMOSTYL

66 rue D'Hauteville

75010 Paris



06 60 65 62 33

www.atmostyl.com



