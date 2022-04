Nori BELABED

LES EXPERTS CQ, spécialistes de la sécurité et du gardiennage.

La société "Les Experts CQ" est née de l'expérience de M.BELABED, instructeur et ceinture noire de Ju-Jistu dans les arts martiaux couplée au professionnalisme des métiers de sécurité dont il a acquis une expérience significative : Sécurité en entreprise, sécurité en zone industrielle, sécurité sur chantier, sécurité de personnalité et de star.



La volonté de M. Belabed de mettre au service des particuliers et des entreprises, cette expérience en sécurité de plusieurs années, a permis aux Experts CQ d'acquérir une notoriété reconnue dans le domaine de la sécurité et du gardiennage.



Aujourd'hui, chaque membre de l'équipe des Experts CQ, supervisé par M.Belabed, dispose d'une expérience conséquente et adaptée aux différentes situations et mission de sécurité



Mes compétences :

Rigueur