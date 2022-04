Nori BELABED

Chère Madame, cher Monsieur,

Les Experts-cq, implantée à Bordeaux, est spécialisée dans le secteur de la sécurité événementielles et gardiennages.



La sécurité événementielle est une stratégie de sécurisation qui permet de protéger tous vos grands événements ,afin d'aboutir au succès de ces diverses manifestations, nos agents sont formés et qualifiés pour répondre à vos besoins et peuvent s'adapter aux situations les plus diverses dans un cadre légal très strict.



Dans ce cadre d'activités, Les Experts-cq s'occupe de;

Contrôler les accès et la circulation de la manifestation ;

Gérer les flux entrants et sortants des personnes et des véhicules ;

Accueillir le client en le réceptionnant et en l'orientant convenablement ;

Surveiller les installations et sécuriser les espaces en évaluant les menaces et les risques potentiels ;

Gérer les mouvements de foule, de panique ou tout autre conflit ;

Apporter les premiers soins et gestes d'urgence.



Les Experts-cq, met à votre disposition, dans un délai très court et à partir d'une heure, un agent de sécurité pour une durée minimum de 3h au-delà de cette durée, les Experts-cq pourront vous présenter une proposition commerciale adaptée.



Nos services ont par conséquent pu acquérir l'expérience et la compétence pour étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet de la phase d'étude jusqu'à son terme.



Notre société est en mesure d'assumer et d'assurer toutes les interventions de sécurisation et intervenir sur toute la région d'aquitaine 24/24 et 7/7 pour toutes les opérations de surveillance ou de gardiennage en proposant des maitres-chiens et des agents de sécurité... à des coûts raisonnables avec des prestations de sécurité fiable.



Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous nos conseils pour protéger votre patrimoine ainsi que vos sites d’interventions et pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.



A bordeaux, de nombreux clients nous font confiance en faisant appel à toute heure à nos services.



Nous attendons vos besoins par émail. nori@experts-cq.fr



Nous vous invitons à conserver nos coordonnées afin de nous contacter ultérieurement suivant vos besoins de sécurisation.



Nous restons à votre écoute.