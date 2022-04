Nori MOHRAZ

Ma rigueur dans les missions qui me sont confiées, mon dynamisme au service de mon métier ainsi que mon sens du relationnel m’ont tout naturellement permis d’évoluer sur différents métiers de la banque.



En effet, mes expériences sur les marchés des particuliers, des professions libérales et des artisans-commerçants, m’ont permis d’acquérir un véritable savoir faire dans mon métier.

Ma formation théorique et plus particulièrement l’obtention de l’ITB m’ont amenés à une vraie expertise dans le secteur de la banque de détail. En effet, ce dernier diplôme m’a permis d’avoir une vision globale de la Banque et d’être encore plus efficace dans mon métier de manager de proximité.



Mes réussites opérationnelles :

- +11,5% de clients

- +70% d’emplois et +36% de ressources

Mes Réussites managériales :

- Montée en compétences d’une collaboratrice avec un changement de métier, de chargée d’accueil à conseillère de clientèle.

- Inscription d’un collaborateur au cycle diplômant de l’ITB.

- Validation d’une période de formation en alternance de notre apprentie avec une embauche en tant que chargé de clientèle de particuliers.



Mes compétences :

Analyse financière

Analyse risques

créer un réseau

Développer un portefeuille de clients/prospec

directeur d'agence

finance

banque

rigoureux