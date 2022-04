Noria RAHOU

Je suis une personne assez autonome avec une grande facilité d'adaptation à toute nouvelle situation. de nature curieuse, j'aime bien me lancer des défis et maitriser l'environnement dans lequel je travaille. disciplinée et respectueuse, j'ai de très bonne relation avec tout mes collègues et ma hiérarchie. je peux travailler en équipe comme seule et le travail ne me fais pas peur. j'aime sentir que j'évolue et que j'apporte un plus.



Mes compétences :

Faciliter d'adaptation aux nouveaux environne

Autonome et responsable

Facilité de contact

Esprit d'équipe

Curieuse d'esprit

Esprit analytique

Discipliné et motivé

Facilités d'adaptation et de communication

Dynamique