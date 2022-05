Pour me présenter : Mer Zenati RACHI

Chairman Executive Officer SPAV News Sarl; Oran; Algérie

Agence de communication et Entreprise Cinématographique ( versée et activant depuis 1977 à ce présent jour ) dans l'institutionnel et le documentaire.



En attendant qu'une opportunité sérieuse me soit offerte pour transférer l'intégralité de mon activité et mes studios sur ma nouvelle terre d'accueil ( Canada ), suis actuellement à cheval entre mes studios en Algérie et ma Résidence au Canada ( Montréal; Québec )



Dispose d'une assez prestigieuse liste de références dans l'institutionnel et le documentaire.

Les liens se rapportant à ces réalisations, seront bientôt disponibles sur ce blog.



Aussi, toute proposition sérieuse est la bienvenue.

Je répondrais à chacune d'elles.



Merci à vous !!!















Mes compétences :

Montage

Réalisation

Cinéma

Photographie