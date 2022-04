Professionnelle et déterminée, je suis à la recherche d’un poste d’assistante.

Six années, passées au sein du cabinet ATELIER2 ARCHITECTES URBANISTES à Crolles (38) m’ont permis d’affirmer et de consolider mes compétences après plusieurs années de missions intérimaires.

Cette période de 6 ans a été suspendue par un licenciement économique qui a duré 1 an au bout duquel, j’ai repris l’intérim et ai effectué plusieurs missions mentionnées dans mon curriculum vitae.

Ma volonté, mon optimisme, mon sens des priorités, ma discrétion et mes connaissances techniques et administratives justifient que je présente ma candidature.

Mon dynamisme et mon professionnalisme me permettent de solliciter un entretien si vous trouvez nécessaire de me rencontrer.

Je reste, bien entendu, à votre disposition et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.



Noriah AYAD



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

SAP